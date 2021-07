Covid killer: addio a suor Natalie, intanto le varianti fanno paura

Non ce l'ha fatta suor Natalie di 47 anni, religiosa ricoverata in ospedale dopo aver contratto il virus

Il Covid miete una nuova vittima in Cilento, precisamente a Laurino. Non ce l'ha fatta suor Natalie di 47 anni, religiosa ricoverata in ospedale dopo aver contratto il virus. La 47enne era stata trasferita ad Agropoli: purtroppo è spirata.

Intanto, allarme a sud del salernitano per la registrazione di casi di diverse varianti: resta in vigore l'appello dei sindaci pe mantenere alta la guardia in quanto il Covid non è sparito.