Positivo al Covid ma non ha sintomi: la storia di un 95enne di Magliano Vetere

A Magliano Vetere, in Cilento, un anziano di 95 anni è risultato positivo al tampone al quale si è sottoposto. La positività è stata riscontrata dai medici dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I dettagli



Il trasferimento presso il nosocomio vallese si è reso necessario per le condizioni di salute dell'uomo: non è autosufficiente e si muove attraverso una carrozzina. Risulta, dunque, positivo ma non ha sintomi, non c'è stato rialzo febbrile. Adesso è costantemente monitorato in area Covid. In ansia Magliano Vetere: c'è attesa per l'esito dei tamponi prescritti per i familiari dell'anziano.