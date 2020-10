Covid all'ospedale Curto di Polla: contagiato un medico geriatra

Un medico del reparto di geriatria dell’ospedale Luigi Curto di Polla si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al Coronavirus. Il professionista risiede in provincia di Napoli ma è domiciliato proprio nel Vallo di Diano, a Polla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo scenario

Il direttore sanitario dell'ospedale, Luigi Mandia ha deciso di sospendere i ricoveri e le visite ambulatoriali in reparto. E' stato anche disposto il tampone per gli altri medici di Geriatria, per gli infermieri e il personale. I tamponi sono stati estesi anche alle persone che sono entrate in contatto con il professionista. “Precauzione è la parola d'ordine - ha detto il direttore sanitario - abbiamo a cuore la salute di tutti e stiamo già procedendo in applicazione del protocollo Covid".