Covid-killer: muore una donna a Mercato San Severino, l'annuncio del sindaco

Fiocco nero sulla pagina Fecebook per annunciare un altro decesso. Il Coronavirus non arretra e il sindaco Antonio Somma comunica la triste notizia ai cittadini

Fiocco nero sulla pagina Fecebook per annunciare un altro decesso. Il Coronavirus non arretra e il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, comunica la notizia ai cittadini. Una triste giornata, in provincia di Salerno: morti anche a Roccadaspide e Vibonati.

Il cordoglio

"Devo purtroppo informarvi che una nostra concittadina, residente al Capoluogo, è deceduta. La nostra concittadina, risultata positiva al Covid - scrive il sindaco - era ricoverata presso l’Ospedale Da Procida di Salerno".