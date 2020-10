Covid a Mercato San Severino, Pellezzano, Capaccio, Agropoli: gli annunci dei sindaci

Nuovi contagi nella Valle dell'Irno e nella provincia a sud del capoluogo. I primi cittadini hanno diffuso nuovi annunci. In alcuni casi, autorizzati, hanno deciso di diffondere le generalità delle persone positive al virus.

Mercato San Severino

"Tre nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19", scrive il sindaco Antonio Somma. E' il primo cittadino a diffondere le generalità della persona ricoverata: "Antonio Montefusco residente al Capoluogo è ricoverato - scrive - presso l'Ospedale Da Procida di Salerno". Gli altri annunci: "Un concittadino residente al Capoluogo è asintomatico ed attualmente è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Una giovane concittadina residente nella frazione Priscoli è asintomatica ed era già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Il sindaco ha anche comunicato che "quattro concittadini, residenti al Capoluogo e risultati positivi al Covid-19 nei giorni 9 e 10 ottobre, sono guariti".



Pellezzano

Il sindaco Morra informa la cittadinanza che l’Asl competente ha comunicato nove nuovi casi di positività al Covid. "Si tratta di - scrive il sindaco e rende pubblico - di Palma Anna e Di Giovanni Pierpaolo, residenti a Coperchia, di Landi Angela, residente a Cologna". Negli altri casi, non sono state rese note le generalità. C'è anche un minore. Gli altri cittadini adulti sono residenti tra Pellezzano e Coperchia. "Come di consueto . ancora Morra - sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Invito a scarica l'app Immuni".

Capaccio

"In collaborazione con Asl e Polizia Municipale, il Comune di Capaccio Paestum sta quotidianamente monitorando l’evolversi dei contagi sul territorio". Lo scrive il sindaco Alfieri. Poi l'annuncio: "Ad oggi, con 7 casi di positività accertati, la situazione è pienamente sotto controllo. Chiedo di avere fiducia e di continuare a collaborare facendo ognuno la sua parte. In questa battaglia contro il virus ognuno di noi è responsabile per se stesso e per le persone che gli stanno intorno".

Agropoli

"Ho ricevuto un aggiornamento dall'Asl - scrive il sindaco Adamo Coppola - Partiamo con la notizia buona: sono guariti 6 nostri concittadini che fanno riferimento a casi risultati positivi intorno alla metà ottobre. Ci sono poi 3 casi positivi che fanno riferimento alla catena dei contatti del 21 ottobre. In questo caso si tratta di persone asintomatiche, che già erano in isolamento e per le quali si sta ricostruendo la catena dei contatti. I casi ad oggi positivi sono quindi 17".