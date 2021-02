Covid in classe, contagi a San Severino: chiusa una scuola, due classi in quarantena

Ondata di contagi a Mercato San Severino. Il sindaco Antonio Somma ha disposto la chiusura della scuola secondaria di secondo grado Publio Virgilio Marone. In seguito alla rilevazione di 3 casi di positività, un docente e 2 alunne, residenti in altri comuni, l’Asl ha emesso un provvedimento di divieto di accesso all’istituto degli alunni, dei professori e degli operatori fino al 25 febbraio. Disposta anche la sanificazione straordinaria della scuola. Le lezioni proseguiranno mediante DAD.

Altri casi

Non è finita: contagi anche nella scuola secondaria di primo grado San Tommaso d’Aquino. In seguito alla rilevazione di un caso di positività di un alunno della classe 1F, residente in altro Comune, l’Asl ha emesso un provvedimento di quarantena di 10 giorni e comunque fino ad esito negativo del tampone degli alunni, dei professori e dei collaboratori scolastici della classe. E' stata effettuata la sanificazione della struttura come previsto dallo stesso provvedimento. Le lezioni in presenza delle altre classi continueranno regolarmente. Il Covid ha raggiunto anche la scuola primaria San Vincenzo. In seguito alla rilevazione di un caso di positività di un’alunna della classe 5B, residente nel Comune, l’Asl ha emesso un provvedimento di quarantena di 10 giorni e comunque fino ad esito negativo del tampone degli alunni, dei professori e dei collaboratori scolastici della classe. Anche in questo caso è stata effettuata la sanificazione. Le lezioni in presenza delle altre classi continueranno regolarmente.