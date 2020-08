Covid-19: confermate le precauzioni nelle attività pubbliche fino al 7 settembre, la novità negli uffici

La Regione Campania annuncia una nuova ordinanza, la numero 66, firmata dal presidente della Campania, che sarà emanata oggi, e che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, viene prorogata fino alla data del 7 settembre l’efficacia di tutte le ordinanze regionali ad oggi vigenti in tema di apertura ed esercizio delle attività economiche e sociali, comprese le attività di ristorazione, delle discoteche, degli stabilimenti balneari e il trasporto pubblico locale. Si potrà continuare ad esercitare dette attività alle stesse condizioni già previste nei protocolli di sicurezza vigenti.

La novità

E' prevista anche, come misura aggiuntiva, l’obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico, fissando al 24 agosto il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni devono adeguarsi anche per le sedi periferiche.