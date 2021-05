Covid-19, apre nuovo centro vaccinale a Montecorvino Pugliano

Espletata tutta la trafila burocratica e organizzativa, l’obiettivo fortemente voluto dal sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola è stato raggiunto. Domani (mercoledì 5 maggio), alle 14, prenderanno il via le vaccinazioni Covid-19 nel Centro vaccinale della frazione di Bivio Pratole, fino ad oggi messo a disposizione dei medici di base per effettuare i tamponi.

L’Hub vaccinale di Bivio Pratole (Punto Vaccinale Popolazione) servirà all’Asl Salerno a velocizzare il più possibile le vaccinazioni e dare un contributo fattivo nel raggiungere l’obiettivo di immunità di gregge. Ad oggi a Montecorvino Pugliano sono state somministrate oltre 2000 dosi di vaccino, con questa nuova struttura si potrà aumentare questo numero e quindi avere più cittadini immunizzati.

"È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta. Devo esprimere i miei ringraziamenti all'intera struttura della Asl e in particolare al direttore sanitario del distretto 68, il dottor Pasquale Melillo e ai medici di medicina generale per la loro disponibilità. Come sempre Montecorvino Pugliano saprà dimostrare il meglio nei momenti difficili, anche in questo caso, così come è avvenuto in altre occasioni, possiamo contare sul sostegno da parte di cittadini volontari, del nucleo comunale di protezione civile, del Centro Radio Soccorso e dell’associazione La Millenaria. Adesso la nostra Comunità ha uno strumento in più per poter combattere questo male invisibile e guardare con maggior fiducia al futuro".