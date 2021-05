Covid-19: muore 35enne di Cava, altri contagi in 4 comuni

Il Covid-19 miete una nuova giovane vittima nel nostro territorio: si tratta di Daniela Della Porta, 35enne originaria di Cava e residente a Somma Vesuviana, di soli 35 anni. Comunità a lutto.

Gli altri contagi

Intanto, si susseguono comunicazioni di nuovi contagi nel salernitano. Per iniziare, sono 6 i nuovi casi a Capaccio, 7 i nuovi positivi ad Eboli e 5 i nuovi casi a Campagna. Infine, a Tramonti è stato registrato un nuovo contagio: in via precauzionale, la classe frequentata da suo figlio, una seconda elementare nel plesso di Pietre, è stata messa in quarantena.