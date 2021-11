Covid-19: muore un'operatrice scolastica di Ascea, nuovi contagi nel salernitano

Ennesima vittima del Covid, nel salernitano: non ce l’ha fatta, Lucia Graziuso, una 57enne di Ascea, operatrice scolastica, vaccinata. Con l'aggravarsi delle sue condizioni, era stata trasferita presso il nosocomio di Vallo della Lucania. L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari della donna, benvoluta da tutti.

Gli altri contagi

Intanto, aumentano i casi in provincia: a Fisciano, 3 nuovi contagi, come ha riferito il sindaco Vincenzo Sessa. Ad aver contratto il virus, Antonio Salvati e Alfonsina Cardaropoli appartenenti allo stesso gruppo familiare e residenti nella frazione Pizzolano, nonchè una cittadina residente in località Pozzillo. Un nuovo caso anche a Siano, mentre ad Amalfi, come riporta Il Vescovado, un uomo di 75 anni, vaccinato, è stato trasferito questo pomeriggio all’ospedale di Agropoli. Infine, scendono a 27 i positivi a Centola e frazioni. Ma oggi, a Palinuro, due bambini sono risultati contagiati dopo essere stati sottoposti ai tamponi rapidi: si attendono, dunque, i risultati dei tamponi molecolari, entro domenica sera, per provvedere, eventualmente, alle precauzioni del caso. Si raccomanda prudenza.