Covid-19: altri 3 decessi nel salernitano, Nocera, Caggiano e Teggiano a lutto

Sale drammaticamente, il numero delle vittime del Covid-19 nel nostro territorio. A Caggiano, la comunità si stringe intorno alla famiglia del cittadino morto nella notte presso l'ospedale di Polla, dove era ricoverato da tempo a causa delle gravi patologie pregresse. Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. "A tutti i suoi familiari esprimiamo con grande tristezza il nostro cordoglio", hanno detto dall'amministrazione.

Lutti a Teggiano e Nocera

Intanto, a Teggiano non ce l'ha fatta Teresa Varallo, positiva, con patologie pregresse, che pure era ricoverata presso l’ospedale di Polla. Lutto anche a Nocera Inferiore: "Piangiamo un'altra vittima di Covid. - ha scritto il sindaco Manlio Torquato - Un gentiluomo, che ho avuto l'onore di conoscere, garbato riservato serio, come sua moglie, Maria Buonfiglio, la professoressa che ci ha lasciato qualche anno fa: il professor Fugaro. Nocera perde, ancora, una persona per bene", ha aggiunto. Dolore.