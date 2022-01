Covid-19: nuova vittima ad Agropoli, il cordoglio del sindaco

Mi hanno informato della morte di un nostro concittadino risultato positivo al covid, che lottava anche con altre patologie. Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai dare, ma è la realtà che da due anni a questa parte, purtroppo, dobbiamo affrontare.

Lo ha scritto il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola: "Gaetano era una guida per i suoi familiari e per quanti lo conoscevano. Voglio rivolgere una preghiera per la sua anima e un forte abbraccio alla famiglia, da parte mia e dell'intera amministrazione comunale", ha concluso. Dolore per l'ennesima vittima del Covid.