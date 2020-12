Covid killer: un morto ad Angri, il commosso annuncio del sindaco

Il Coronavirus non arretra: ancora un morto in provincia di Salerno, ad Angri. Lo annuncia il sindaco Cosimo Ferraioli attraverso un accorato messaggio rivolto alla propria comunità.

"Con sommo dispiacere - scrive devo comunicarvi il decesso di un nostro concittadino colpito dal Covid-19, un’altra perdita per la nostra città a causa di questo virus che ci sta togliendo tanto. Dopo notifica ufficiale dobbiamo aggiornare così il numero dei decessi nel Comune di Angri, e il dato giornaliero dell’Unità di Crisi della Regione Campania: 2 positivi e 18 nuovi guariti". I positivi in totale, sono 367. "Sincero cordoglio alla famiglia del concittadino che ci ha lasciati. Come comunità vi chiedo di esprimere vicinanza pregando e continuando a rispettare le regole - conclude il sindaco -, affinché questo ennesimo lutto non resti dimenticato".