Covid-killer: un morto a Bracigliano, il cordoglio del sindaco

"Cari concittadini, per Bracigliano è un'altra triste giornata legata all'emergenza sanitaria. Dopo il decesso di Annamaria D'Amato, nostra dipendente comunale, avvenuto lo scorso 3 maggio, devo purtroppo comunicarvi il decesso di un altro nostro concittadino di 67 anni. Ha lottato fino all'ultimo contro il Covid, senza uscirne vincitore". Così il sindaco, rattristato, rivolge un affettuoso abbraccio alla famiglia della settima vittima, dall'inizio della pandemia.

I positivi



"Per quanto riguarda i contagi - ancora il primo cittadino -, vi comunico che la competente ASL, in questo caso, a seguito dei controlli effettuati, ci ha comunicato la positività di altri 11 nostri concittadini. Rispetto al precedente aggiornamento si è registrata la guarigione di 6 nostri concittadini. Quindi, il numero di guariti nella nostra Comunità sale a 359 unità. Al momento gli attualmente positivi sono 60, in aumento di 4 unità rispetto al precedente aggiornamento. Purtroppo, bisogna segnalare che 4 degli attualmente positivi sono ospedalizzati per tenere sotto controllo le loro condizioni di salute. La restante parte dei positivi risulta asintomatica, mentre altri riscontrano solo lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta e sana guarigione".