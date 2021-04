Covid-killer: è morto Padre Tommaso Sabatella, Agro e Diano a lutto

Aveva 75 anni, si era trasferito a Montoro ma ha vissuto per anni al convento di Santa Maria degli Angeli di Nocera Superiore. Comunità a lutto

Padre Tommaso Sabatella è morto di Covid e lascia nel dolore e nel lutto quanti lo hanno conosciuto. Aveva 75 anni, si era trasferito a Montoro da molto tempo ed era stato ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino.

Il lutto

Per anni è stato parte integrante del convento di Santa Maria degli Angeli di Nocera Superiore e ha dato impulso al progetto del "calcio educativo" con la squadra degli "Angeli". Piangono per lui non solo nell'Agro ma anche nel Vallo di Diano, a Polla, dove era molto apprezzato.