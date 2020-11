Covid a Vibonati e Mercato San Severino: muoiono due anziani, l'annuncio dei sindaci

Altri due motrti per Covid in provincia di Salerno: è accaduto in Cilento, a Vibonati, e nella Valle dell'Irno, a Mercato San Severino. Ne hanno dato notizia i sindaci.

Mercato San Severino

"Cari concittadini devo purtroppo informarvi che una nostra concittadina, risultata positiva al Covid-19 lo scorso 31 ottobre ed ospite presso una casa di cura di Roccapiemonte, è deceduta. Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità". Attraverso questo post comparso sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha ricostruito quanto è accaduto.

Vibonati

"Dobbiamo, purtroppo, comunicare il decesso del signor Guglielmo Fersula, morto con Covid-19". La triste notizia è stata diffusa dal sindaco di Vibonati, Francesco Brusco, alla comunità.

I dettagli

Si tratta del primo caso di decesso a Vibonati e fa seguito a quelli registrati in giornata, a Sapri e Buonabitacolo, vittime due donne. Era di Vibonati, invece, il novantenne Guglielmo Fersula, deceduto all’ospedale Da Procida di Salerno dov'era ricoverato da oltre un mese. Il virus aveva compromesso il suo quadro clinico già molto precario, a causa di malattie pregresse.

Cari concittadini devo purtroppo informarvi che una nostra concittadina, risultata positiva al Covid-19 lo scorso 31 ottobre ed ospite presso una casa di cura di Roccapiemonte, è deceduta.

Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità.