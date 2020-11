Covid-19: nuovo decesso nel salernitano, parla il vicesindaco di Sarno

Il Covid-19 miete un'altra vittima nel salernitano: un sarnese risultato positivo non ce l’ha fatta. "È un dolore che cresce nella nostra comunità ancora colpita da un lutto che ci lascia sgomenti. - ha detto il vicesindaco Roberto Robustelli - La nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di grande sofferenza, il nostro cordoglio più profondo. Il virus continua la sua corsa e ci mette a dura prova, dobbiamo proteggerci in tutti i modi che conosciamo, dobbiamo arginare il contagio senza più scuse".

L'appello del vicesindaco