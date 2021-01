Covid-19, ancora una vittima: muore un uomo a Vibonati

C'è un'altra vittima per Covid, in provincia di Salerno. Dopo il decesso di un uomo a Roccadaspide, la comunità di Vibonati, in Cilento, piange la scomparsa di un anziano ricoverato da alcuni giorni in un ospedale della regione.

I dettagli

Il suo quadro clinico, già compromesso, è peggiorato negli ultimi giorni, poi il decesso. L'uomo era risultato positivo dopo il contatto avuto con suo figlio, a propria volta contagiato.