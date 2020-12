Controlli anti-Covid: fermati più di 5 mila cittadini, multati 13 negozi

La settimana appena trascorsa, nonostante le avverse condizioni metereologiche, ha visto, ancora una volta, le Forze dell’Ordine impegnate nel far rispettare le normative nazionali, regionali e comunali per contrastare la diffusione del Covid-19. Numerose unità della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, attivamente collaborate da equipaggi dell’Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Salerno, hanno assicurato i servizi i vigilanza disposti con ordinanza del Questore della Provincia di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il report

Complessivamente sono state controllate 5363 persone e 1488 esercizi pubblici; 120 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 13 commercianti sono stati multati per mancato rispetto della normativa anti-Covid; una persona è stata denunciata per inosservanza al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora poiché in quarantena; infine 4 negozi sono stati multati (di cui uno sottoposto anche alla chiusura provvisoria di cinque giorni). I controlli da parte delle Forze dell’Ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni.