Controlli anti-Covid, in giro senza mascherina e oltre il coprifuoco: raffica di multe a Salerno

Nel corso dell’ultimo fine settimana sono state controllate, dalle Forze dell'Ordine, 7031 persone, 3974 veicoli, 1209 esercizi pubblici; multati 19 cittadini per mancato uso della mascherina e 3 esercizi commerciali per mancato rispetto della normativa anticovid. Tra le sanzioni elevate, 19 sono state emesse nei confronti di persone che non rispettavano l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali o per altre condotte previste dalle misure di contenimento previste dalla normativa Covid.

I controlli nel capoluogo

Tra queste, nel capoluogo salernitano, in piazza Monsignor Grasso, nella scorsa notte un giovane di un comune adiacente a quello di Salerno è stato controllato alle ore 4 circa, ben oltre l’orario del coprifuoco previsto alle 24, mentre si trovava in quella zona in assenza di motivazioni relative a lavoro, salute o necessità ed è stato sanzionato ai sensi della normativa Anticovid che prevede attualmente le limitazioni degli spostamenti dopo le ore 24. Sanzionato, nella zona del centro, anche un esercizio commerciale per occupazione non autorizzata di suolo pubblico.