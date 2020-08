Cetara, contrasto alla diffusione del Covid: nuovi orari di apertura dei negozi

Prevenzione e sicurezza sono le parole d'ordine, in questi giorni di nuovi contagi, anche in provincia di Salerno. In Costiera Amalfitana, a Cetara, il sindaco Della Monica ha emesso un nuova ordinanza con decorrenza da oggi, 19 agosto