Covid a Nocera Inferiore: chiusura parziale del Liceo Sensale

L'Asl ha disposto a scopo cautelare, in attesa del tampone, la chiusura di un'unica classe del Liceo Scientifico Sensale di Nocera Inferiore. Lo annuncia il sindaco Manlio Torquato. Il primo cittadino ha definito "opportuna la decisione" e spiega le motivazioni: "rapporto di parentela e convivenza di uno degli alunni con uno dei contagiati all'ospedale di Nocera Inferiore Umberto I".

I dettagli

Nelle ultime ore si è sviluppato un focolaio di infezione Covid presso il reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Umberto I. Sono stati contagiati alcuni pazienti, in parte non residenti a Nocera Inferiore, ed alcuni infermieri. Ricostruita la rete dei contatti, stabilito il rapporto di parentela e convivenza di una di queste persone con un alunno del Liceo Scientifico Sensale di Nocera Inferiore, "l'Asl ha disposto, in attesa del tampone, la chiusura di un'unica classe - spiega la nota del Comune - Come confermato dal Responsabile dell’Asl territoriale, anche per le buone condizioni in cui versa il soggetto sottoposto a controllo, la situazione è da ritenersi al momento tranquilla e tale da non destare preoccupazione".

La raccomandazione

"Si coglie l’occasione, anche in ragione del Comitato svoltosi martedì 6 ottobre con il Prefetto, i sindaci delle sette maggiori città della Provincia ed i responsabili provinciali delle Forze dell’ Ordine, per invitare ancora una volta, in particolare i giovani, ad applicare con scrupolo tutte le cautele per prevenire la diffusione del contagio senza ansia ma con diligenza, a tutela della salute propria e dei propri cari".