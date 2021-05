Covid a Nocera Inferiore: multate tre persone senza mascherina, una oppone resistenza agli agenti

Sono proseguiti, anche nella serata di ieri, i controlli anti-Covid delle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e degli agenti della Polizia Municipale lungo le strade di Nocera Inferiore.

I controlli

Nel corso dei pattugliamenti, diverse persone sono state invitate a tornare a casa dopo le ore 22, altre a chiudere i locali, mentre intorno alle 22.30 i poliziotti hanno sanzionato tre persone che erano in giro dopo il coprifuoco anche senza mascherina: una di queste, con precedenti per furto, è stata denunciata per resistenza essendosi opposto al controllo.