Covid a Nocera: il sindaco Torquato chiude la scuola a Cicalesi

Il provvedimento è stato adottato dopoo la relazione della preside che ha rilevato un numero maggiore di casi Covid tra il personale scolastico. Per questo motivo, classi e personale sono finiti in quarantena

Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha disposto la sospensione della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia a Cicalesi dal 17 al 24 febbraio. Il rientro in presenza avverrà il 25 febbraio.

I dettagli

Il provvedimento è stato adottato dopo la relazione della preside che ha rilevato un numero maggiore di casi Covid tra il personale scolastico. Per questo motivo, classi e personale sono finiti in quarantena.