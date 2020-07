Covid e movida, la richiesta del sindaco di Nocera Inferiore: "Più controlli"

Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, sollecita maggiori controlli per disciplinare la “movida” cittadina. A seguito dei ripetuti episodi di violazione delle ordinanze vigenti sia sindacali che regionali da parte di alcune attività locali, il primo cittadino ha inoltrato la nota al locale Comando dei Carabinieri, al Commissariato di Polizia Locale di Nocera Inferiore, alla sede cittadina della Procura della Repubblica, oltre che al Comandante della Polizia Locale Forgione e al funzionario SUAP dell’ Ente.

I dettagli

Gli episodi di violazione registrati nei giorni scorsi hanno riguardato non solo il mancato rispetto del disciplinare che regola le normative anti contagio per le pubbliche attività ma anche l’occupazione del suolo pubblico, del rispetto della quiete delle persone, il divieto di vendita di alcolici ai minori e il divieto emissioni sonore fuori dai limiti consentiti. Nel documento è stato chiesto agli organi deputati alla gestione dell’ ordine e del rispetto delle norme in città, di adottare ciascuno per quanto di competenza, gli accertamenti sui fatti in questione. Il Sindaco ha altresì, invitato le Autorità a segnalare con immediatezza le irregolarità riscontrate in città al fine di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori necessari.

