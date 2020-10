Covid, l'aggiornamento del sindaco di Nocera Inferiore: "Situazione governabile"

"Governabilità, tranquillità, nessun allarmismo perché non ce n'è motivo". A più riprese, in diretta Facebook, il primo cittadino di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha voluto rasserenare la cittadinanza su tamponi effettuati, i casi positivi. Ha fornito nuovi dettagli anche in merito alle scuole del territorio.

Il report

"I casi rilevati a Nocera Inferiore sono stati in totale 55 - ha detto - Ci sono sei guariti, cinque dei quali già guariti al primo tampone. Una procedura adesso sufficiente, come stabilisce il nuovo protocollo governativo. Ci sono altri casi ospedalizzati, due dei quali sono vecchi casi. Alttri due sono legati a pazienti che era già presenti all'ospedale Umberto I. Due casi sono riferiti al Ruggi di Salerno e allo Scarlato di Scafati. E' aumentato il numero di pazienti ma la situazione è ancora governabile, perché si tratta di pazienti asintomatici o con bassa carica virale".

Le scuole



Il primo cittadino di Nocera Inferiore ha fornito anche aggiornamenti per quanto riguarda gli istituti scolastici. "L'unica situazione di criticità ma di bassa criticità - ha precisato - riguarda il liceo scientifico Sensale con tre classi in quarantena e due collaboratori isolati. Non ci sono motivi o ragioni per procedere, a differenza di quanto è stato auspicato da più parti, con la chiusura delle altre scuola o di quel plesso. Si tratta di casi delimitati e gli altri tamponi sono risultati negativi in questa scuola. L'aggiornamento fa riferimento ai dati trasmessi ieri, domenica 11 ottobre, dall'Asl".