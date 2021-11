Casi di Covid nello staff de "La Chioccia d'Oro", la titolare risultata negativa: "Torneremo più forti di prima"

Mai e poi mai avrei pensato di scrivere un comunicato di questo genere. La Chioccia D’oro deve necessariamente fermarsi per un po’ di giorni , purtroppo il mio papà Giovanni, la mia mamma Maria Grazia e il nostro collaboratore di sala Giovanni sono risultati positivi al Covid-19.

Lo ha scritto la titolare del noto locale di Novi Velia, Rosa Positano: "Io e gli altri nostri collaboratori siamo risultati negativi, però la prassi ci impone una quarantena e ovviamente la nostra attività deve fermarsi. Dispiace molto, ma il senso di responsabilità e di rispetto nei confronti di tutti deve essere una priorità assoluta. Torneremo più forti di prima", conclude la titolare. Pioggia di like per il suo post sui social, per esprimere vicinanza allo staff de "La Chioccia D'Oro", in questo momento non roseo.