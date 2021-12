Variante Omicron a Corbara, il sindaco: "La giovane si è già negativizzata". Nuovi casi Covid in altri comuni

Già negativizzata, la giovane del salernitano, precisamente di Corbara, proveniente dalla Francia e risultata inizialmente contagiata dalla variante Omicron. A farlo sapere, il sindaco Pietro Pentangelo che, a seguito di un accertamento, ha acquisito la buona notizia. "Non risultano al momento contagi ulteriori . Mentre si comunica che domani, domenica 19 dicembre, il centro vaccinale sarà chiuso", fanno sapere dal Comune.

Gli altri contagi

Intanto, a Cava 190 casi e a Battipaglia 150, di cui 2 ospedalizzati. Sempre a Battipaglia, due, purtroppo, i decessi registrati in settimana: da qui, la scelta di annullare l'evento natalizio del Villaggio Bufala, come spiegato dalla sindaca Cecilia Francese che ha invitato tutti a indossare le mascherine e a vaccinarsi. Ancora, 2 nuovi casi a Siano, mentre a Centola sono 22 i contagi in tutto, distribuiti tra Palinuro, Foria e San Nicola.