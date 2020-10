Covid-19, operatrice contagiata: chiuso laboratorio tamponi ospedale di Eboli

E' scattata la chiusura per il laboratorio dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Eboli, struttura di riferimento dell'Asl, dove da mesi vengono processati i tamponi per la diagnosi del Covid. La decisione si è resa necessaria in seguito al contagio di un'operatrice che è risultata positiva.

I disagi

In giornata, dunque, è stata sospesa l'attività di analisi, in attesa che i locali vengano sanificati. Un imprevisto che rallenterà ulteriormente l'analisi dei tamponi che già nei giorni scorsi aveva incontrato non poche difficoltà per via dell'elevato numero di richieste. Non a caso in queste ore l'Asl di Salerno ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione d'interesse per formare una short list di laboratori accreditati per l'analisi dei tamponi oro-faringei.