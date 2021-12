Covid-19: nuove restrizioni e Cetara, altri contagi in quattro comuni

Aumentano contagi e restrizioni nel salernitani. Per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, a Cetara, in Costiera Amalfitana, il sindaco Fortunato Della Monica ha firmato un'ordinanza restrittiva in vigore da oggi e fino al 15 gennaio prossimo. E' stata decisa "la sospensione di tutte le manifestazioni natalizie religiose, ad eccezione delle funzioni religiose, e private (compresi compleanni, feste di lauree ecc) sul territorio comunale", si legge nel provvedimento. Poi, oltre alla chiusura della sala anziani di corso Garibaldi, sono disposti il divieto di "riproduzione di musica, trasmissioni televisive (compresi gli eventi sportivi), del gioco delle carte presso tutte le attivita' commerciali" e quello "di qualsiasi attivita' che possa provocare assembramenti in ambienti pubblici e/o privati".

I contagi

Altri 3 casi positivi al Coronavirus sono stati rilevati a Marina di Camerota, 2 a Campagna, ben 18 a Mercato San Severino: si tratta di 3 cittadine e 4 cittadini residenti al Capoluogo; 1 cittadina ed 1 cittadino, residenti nella frazione San Vincenzo;1 concittadina ed 1 cittadino residenti nella frazione Sant’Angelo; 3 cittadine residenti nella frazione Priscoli; 1 cittadina e 2 cittadini residenti nella frazione Ciorani; 1 cittadina residente nella frazione Sant’Eustachio; 19 ad Eboli.