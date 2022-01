Covid, troppi contagi a Castellabate: restrizioni per l'Epifania

Alla luce del costante aumento dei contagi, anche nel comune di Castellabate, il sindaco Marco Rizzo ha firmato un’apposita ordinanza – diffusa anche sui social – che dispone divieti e restrizioni in vista di domani (Giorno dell ‘Epifania) e di quelli a seguire.

Le restrizioni

A partire dalle 22 di stasera (5 gennaio) e fino alle 5 del 10 gennaio sarà vietata ogni forma di intrattenimento musicale. Sarà vietato anche lo svolgimento di feste ed eventi simili in sale da ballo e locali assimilati. Divieto di assembramento anche davanti ai locali pubblici, dove si potrà stare solamente seduti ai tavoli. Dalle ore 22 alle ore 5, per i prossimi 4 giorni, vietato anche l’asporto sia per le attività commerciali (bar, ristoranti, etc) che per i distributori automatici di bibite e bevande alcoliche e non, con esclusione dell’acqua. Dal 7 al 10 gennaio, infine, bar, ristoranti e attività similari dovranno chiudere dall’1 alle 5 del mattino.