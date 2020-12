Misure anti-Covid: riaprono alcuni parchi e la villa comunale di Salerno

Riaprono alcune aree verdi della città di Salerno. Considerato che il Parco Pinocchio (ex Salid) e il Parco Mercatello, sono strutture dotate di personale addetto alla loro guardiania e sorveglianza e che anche per la Villa Comunale di via Roma si può dispore analogo servizio di controllo con l'impiego di personale, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha firmato una nuova ordinanza che entra in vigore da oggi e fino al 6 gennaio 2021.

Le disposizioni

Il provvedimento prevede, fatta eccezione di tale strutture e della villa comunale, la chiusura degli altri parchi, ville e giardini comunali recintati e dispone la “revoca di ogni altro precedente provvedimento in contrasto con il presente”.