Covid nell'ospedale di Battipaglia: due casi positivi, ricoveri sospesi in reparto

Negli ultimi due giorni nel reparto di Medicina dell’ospedale di Battipaglia sono stati individuati due casi di pazienti positivi al Covid. Sono stati subito trasferiti nel Centro Covid dell’ospedale di Agropoli con ambulanze speciali anti-contagio. I due pazienti sono stabili ed in buone condizioni. Lo rende noto l'Asl.

Lo scenario



Il Direttore sanitario del presidio dottore Mario Minervini ed il Direttore della UOC di Medicina, Progfessore Vincenzo Patella, hanno deciso di sospendere precauzionalmente i ricoveri in reparto, fino a normalizzazione della situazione. I pazienti già ricoverati, intanto, sono stato messi in isolamento e sono costantemente monitorati, così come tutto il personale operante nella struttura. Sono stati inoltre attuati tutti i protocolli di sanificazione e profilassi. Il Pronto Soccorso dell’ospedale ed il Servizio 118 sono stati prontamente allertati e provvederanno a smistare i ricoveri presso altre strutture fino a nuovo ordine.