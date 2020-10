Sos Covid all'ospedale di Polla, la Uil: "Operatori sanitari bloccati dalle 7"

"Da venerdì alle 7 gli operatori sanitari dell'ospedale di Polla sono confinati nel reparto di Neurologia per la presenza di una paziente positiva al Covid e non viene trasferita negli centri presposti per mancanza di posti". Così la Uil Fpl Salerno denuncia quanto sta accadendo al nosocomio "Luigi Curto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le preoccupazioni

Il sindacato descrive l’attuale situazione in corsia: “Gli operatori sono in tensione perché non c'è soluzione a breve. Quindi come Uil Fpl Salerno si ravvisa la soluzione ad horas anche perché vi sono altri pazienti presenti e gli stessi operatori sanitari sono in grossa difficoltà e stress per il possibile contagio. Urge al più presto un coordinamento provinciale sul Covid 19. L'Asl non può permettere tutto questo”.