Covid-19: 16 nuovi contagi a Pagani, l'appello del sindaco di Santa Marina

Altre 16 persone positive a Pagani: è questo il dato elaborato dal Centro Operativo Comunale di Pagani. Il totale dei contagi ad oggi, quindi, è di 117 persone positive.

La nota

Si raccomanda la cittadinanza di usare la mascherina secondo le prescrizioni nazionali e regionali, di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di igienizzare continuamente le mani. Sono semplici regole che ci aiutano a stare bene tutti.



L'appello del sindaco di Santa Marina

Intanto, il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato chiede all'Asl, ai medici di base e ai laboratori di analisi la comunicazione preventiva per l'effettuazione dei tamponi ai cittadini residenti nel comune: “Nell’ultimo periodo sono stati comunicati a questo Comune alcune positività di nostri concittadini, senza aver dato preventiva contezza al sottoscritto Sindaco di sottoposizione di queste persone a tampone, per sintomi sospetti e/o per contatti con persone positive al Covid. Questo mancanza di comunicazione ha impedito di adottare misure cautelative di isolamento nei confronti dei soggetti interessati, in attesa dell'esito dei tamponi stessi. Inutile sottolineare che la collaborazione tra ASL, medici di base, laboratori di analisi e Sindaco è fondamentale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus ed impedire la diffusione dei casi di contagio del virus che oggi registra un trend in forte aumento. Allo scopo si rende necessario che costoro comunichino ai Sindaci, in via cautelativa, tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo, vengono sottoposti a tampone al fine di adottare misure di isolamento, in attesa dell'esito dei tamponi stessi”.