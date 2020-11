Coronavirus a Pagani, De Prisco scrive al Prefetto. Nuove restrizioni a San Cipriano Picentino

Sale la tensione nei comuni per la diffusione del Coronavirus. Questa mattina il sindaco di Pagani Lello De Prisco ha inviato una missiva al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per chiedergli un incontro urgente. Alla base della richiesta la preoccupante diffusione del contagio in città, che – comunicano dal Comune – “determina la necessità di decisioni coraggiose da prendere per tentare di controllare la già delicata situazione sanitaria. Altro punto focale è l’insufficienza delle forze dell’ordine sul territorio, in numero troppo esiguo per poter garantire un’adeguata gestione della sicurezza, focalizzata sia sul rispetto delle ordinanze governative, regionali e comunali sia su tutte le altre necessità di controllo territoriali”.

La missiva:

“Gentilissimo Prefetto, come ho già avuto occasione di comunicarLe, durante il nostro ultimo incontro, in qualità di Sindaco della Città di Pagani, ritengo di grande importanza la collaborazione tra le Istituzioni a vario livello. Noi Sindaci, purtroppo, ci sentiamo lasciati molto soli, nell’assunzione di decisioni, che in un momento così delicato, risultano determinanti. In questo momento la Città di Pagani sta vivendo una delicatissima situazione sanitaria, dovuta alla rapidità con cui il virus si sta propagando nella nostra comunità, coinvolgendo la popolazione, alla quale stiamo cercando di garantire tutto il supporto possibile. Accanto all’emergenza sanitaria territoriale, si aggiunge anche una difficile gestione della sicurezza, ad ogni livello, a cominciare dal rispetto delle ordinanze governative, regionali e comunali. Purtroppo anche la macchina comunale, per tutto ciò che concerne l’aspetto burocratico- amministrativo, è costantemente deficitaria di risorse umane a causa della positività di diversi dipendenti e della conseguente chiusura di diversi uffici. E’ doveroso adottare una linea comune ed assumere importanti decisioni, su come affrontare l’emergenza e sulla ricerca di soluzioni condivise. Pertanto invito Sua Eccellenza a volermi incontrare, quanto prima, per le ragioni sopraesposte, certo il nostro confronto darà avvio ad iniziative efficaci alla nostra intera comunità paganese. Certo della Vostra disponibilità, colgo l’occasione per porgere i miei più Cordiali Saluti”.

Le restrizioni

Intanto, questa mattina, la sindaca di San Cipriano Picentino Sonia Alfano ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle ville comunali dislocate nelle frazioni, dei parchi pubblici, dei parchi giorni e del campetto di calcio adiacente alla scuola elementare di Filetta”.