Contagi Covid a Capaccio, Fisciano e Pellezzano: il report dei sindaci

Il sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, ha fornito un aggiornamento sui contagi. "Oggi sono 12 i nuovi positivi al tampone a Capaccio Paestum", ha segnalato. Il totale, quindi, sale a 83 unità, con 124persone in isolamento domiciliare e 67 guariti totali. Il primo cittadino di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha annunciato alla comunità la notizia relativa ad "altri 4 concittadini positivi al Covid". Si tratta "di un concittadino residente a Fisciano capoluogo e familiare di un caso positivo riscontrato nei giorni scorsi; di due concittadine residenti alla frazione Soccorso ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; di una concittadina residente alla frazione Lancusi ed appartenente al nucleo familiare di un caso positivo già riscontrato precedentemente. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare". Tre guariti ed un positivo, invece, a Pellezzano. Si tratta di un residente a Capriglia.

I dettagli

"È stato attivato per le comunicazioni COVID-19 l’indirizzo di posta elettronica istituzionale emergenza@comune.pellezzano.sa.it". Lo comunica il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Atteso che, a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, le comunicazioni dei casi di positività da parte dell’ASL non sempre giungono immediatamente dopo l’esito del tampone, al precitato indirizzo di posta elettronica la cittadinanza potrà autonomamente riportare all’Ente l’esito del proprio tampone, così da velocizzare l’emissione delle relative ordinanze.