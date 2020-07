Covid-19 a Pellezzano, positivo dipendente di un centro di riabilitazione

In via precauzionale, a seguito della conferma di un caso di positività da Coronavirus relativo ad un collaboratore di un centro di riabilitazione a Pellezzano sono state sospese le attività riabilitative presso la sede già dalla giornata di ieri (mercoledì 22 luglio) per le procedure di sanificazione.

I controlli

Questa mattina, tramite l’Asl di Salerno, si sono tracciati tutti i contatti ed effettuati i tamponi a tutti i pazienti entrati in contatto con il caso e a tutto il personale della struttura. Tutti i contatti dopo il tampone sono stati posti in quarantena domiciliare. La situazione è pienamente sotto controllo.