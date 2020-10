Possibili casi Covid a Pellezzano, l'attesa del sindaco: "Aspettiamo l'ASL"

"In merito alle notizie apparse riguardo 10 nuovi casi di positività nel Comune di Pellezzano siamo in attesa di ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della competente Asl per poi trasmettere la notizia in maniera certa. Se fossero confermati 10, sul nostro territorio il numero di contagiati salirebbe a 15". Lo annuncia il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, alla propria comunità.

I dettagli

Il primo cittadino ha pubblicato un primo aggiornamento (attesa, apprensione), in attesa di quello definitivo che dovrà fornire l'Azienda Sanitaria Locale. "Stiamo già al lavoro per emettere le ordinanze di quarantena obbligatoria e per ricevere le autorizzazioni a diffondere le generalità dei singoli soggetti contagiati. Inoltre, la competente ASL sta anche cercando di ricostruire la rete di contatti che questi residenti hanno avuto nei giorni scorsi per disporre anche nei riguardi dei soggetti interessati eventuali obblighi di quarantena. Ci troviamo in una fase estremamente delicata. Chiedo a tutti uno sforzo ulteriore per rispettare le regole contenute nel nuovo DPCM al fine di contrastare l’emergenza sanitaria in atto. Il Comune di Pellezzano sulla propria pagina fecebook ha pubblicato anche il numero telefono istituzionale al quale le persone interessate possono rivolgersi per avere maggiori delucidazioni in merito al Covid.