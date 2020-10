Covid-19, Polichetti striglia i parlamentari: "Cagnara indegna, rinuncino ad un anno di stipendio"

“I parlamentari si taglino lo stipendio anziché continuare a speculare sul Covid”. E’ la provocazione lanciata dal dottore Mario Polichetti, ginecologo dell’ospedale Ruggi di Salerno ma anche sindacalista della Fials.

L’appello

Secondo Polichetti “si sta scatenando nelle ultime settimane una cagnara indegna e squallida sulla seconda ondata di epidemia, in cui tutti danno la caccia al responsabile. Non è certo il modo giusto di affrontare un momento difficile come questo, in cui i cittadini sono già disorientati. Ai nostri parlamentari chiedo un briciolo di serietà e di lanciare un segnale chiaro. Ad esempio rinunciando alla propria indennità per un anno e tagliando tutte le spese in questo momento superflue, dalle consulenze ai portaborse. Se non altro dimostrerebbero un po’ di solidarietà nei confronti di chi, come i nostri medici e infermieri, è ancora impegnato in una battaglia difficilissima. La gente è stanca e sfiduciata – conclude Polichetti – Lo spettacolo che i nostri politici stanno mostrando non è degno di rappresentanti istituzionali e contribuisce a spaccare il Paese”.