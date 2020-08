Blitz anti-Covid nella movida: chiusi bar a paninoteca a Salerno

Nel fine settimana sono stati ulteriormente intensificati i controlli volti a regolamentare il cosiddetto fenomeno della movida in relazione all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. I risultati ottenuti – fanno sapere dalla Questura di Salerno - sono stati soddisfacenti grazie al serio e responsabile comportamento dei vari commercianti, in particolare dei gestori di bar e ristoranti, che ben consci del rischio che si corre hanno puntualmente osservato le regole imposte in materia sanitaria per arginare la diffusione del contagio da Covid-19.

I controlli a Salerno

Gli accertamenti amministrativi effettuati nei confronti di oltre 70 locali e pub del centro cittadino e della provincia, non hanno fatto per lo più registrare significative irregolarità, né in relazione alla vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti degli orari di somministrazione, né si sono verificati episodi di intemperanza. Ciò nonostante si è reso necessario procedere alla chiusura provvisoria di cinque giorni di un bar e di una paninoteca di Salerno per aver violato le misure volte al contenimento della diffusione del virus. Le forze di polizia, dislocate sul territorio provinciale per verificare l’osservanza della normativa vigente, hanno effettuato una serie di controlli, a seguito dei quali hanno identificato 140 persone e 40 veicoli. La Squadra Mobile, inoltre, ha sequestrato una sostanza stupefacente di tipo cannabinoide elevando, a carico del trasgressore, contestazione amministrativa per uso personale.

Il turismo

La Capitaneria di Porto, insieme alla Polizia Municipale, ha effettuato controlli sia sul Molo Masuccio Salernitano per i traghetti diretti in costiera amalfitana che a 5 stabilimenti balneari, sanzionandone 2 per occupazione abusiva dell’arenile demaniale.