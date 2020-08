Screening di massa, esulta il sindaco: "Pollica è covid free"

Sono stati effettuati 215 tamponi e sono tutti negativi a Pollica. Lo comunica il primo cittadino Stefano Pisani, che tira un sospiro di sollievo dopo aver ricevuto il risultato dei controlli.

La comunicazione

"Ho scelto di rivolgere agli operatori commerciali e turistici di Pollica l'invito a partecipare all'indagine statistica e non alla molteplicità di cittadini e turisti, perché non era possibile controllare tutti e purtroppo ciascuna attività produttiva rappresenta un punto sensibile ed un eventuale moltiplicatore di contagio - ha scritto Pisani -. Grazie a chi con senso di responsabilità ed altruismo ha aderito all'invito da me rivoltogli mettendo anche a rischio la propria attività economica. Ad oggi ed all'inizio del mese più complesso, nonostante il maggior afflusso turistico, siamo riusci ad avere un territorio Covid free. Per raggiungere questi risultati è stato fondamentale il vostro rispetto delle regole, ma anche ai nostri controlli, con numeri non certo trascurabili"

Gli altri controlli

Il giro di vite riguarda anche gli esercizi commerciali ispezionati: sono stati effettuati 39 verbali dopo controlli alle attivitità produttive e in 10 casi si tratta di verbali amministrativi per sanzioni Covid. Sugli arenili sono stati effettuati altri controlli ed i verbali sono 11, tra i quali sequestri ai fini della confisca per vendita abusiva in spiaggia.

