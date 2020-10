Covid, sei persone positive a Positano: l'annuncio del sindaco

Una delle sei persone risultate positive al Covid, a Positano, è stata ricoverata in una struttura ospedaliero. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Guida, dandone notizia alla comunità attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale.

I dettagli

"Risultano sei persone positive al Covid-19 e siamo in attesa della conferma di un settimo probabile positivo - ha scritto il primo cittadino -. Quattro positivi risultano asintomatici, un quinto è paucisintomatico mentre per la sesta persona si è reso necessario il ricovero presso struttura ospedaliera. Il ricovero è stato disposto in via precauzionale per monitorare le sue condizioni di salute avendo alcune patologie pregresse. Per i primi tre positivi sono già state effettuate le indagini epidemiologhe; sono stati anche effettuati i tamponi e siamo in attesa di esiti. Per i successivi tre contagiati, si sta provvedendo al tracciamento dei contatti stretti e diretti in modo tale da disporre, tramite Asl, i tamponi. Invitiamo tutti i cittadini ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di sicurezza e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. Si raccomanda vivamente di evitare contatti familiari, soprattutto dove ci siano persone fragili ed anziane".