Covid-19, giovane contagiata a Montano Antilia: le rassicurazioni del sindaco

Un nuovo caso di Covid-19 è stato registrato, nelle ultime ore, nel comune di Montano Antilia. Si tratta di una giovane residente nella frazione di Abatemarco (che non ha nessun rapporto con la scuola). La ragazza – fanno sapere dal Comune - è asintomatica, clinicamente sta bene, ma soprattutto serena.

Il messaggio

A rassicurare la popolazione il sindaco Luciano Trivelli: “Innanzitutto esprimo la massima vicinanza a lei ed a tutto il suo nucleo familiare! Il dipartimento di Prevenzione ha già provveduto al tracciamento dei contatti! Ringrazio l'Asl Salerno anche per la grande azione sinergica messa in campo, come sempre del resto”.