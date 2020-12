Il Covid colpisce anche la polizia municipale di Salerno: tre vigili positivi

Tre agenti positivi e un'altra decina in attesa dei tamponi. Il Covid-19 colpisce anche la polizia municipale di Salerno. Nelle ultime ore - scrive il quotidiano La Città - hanno accusato sintomi un agente in servizio ai mercati generali, un collega in servizio all'ufficio infortunistica, un altro all'ufficio verbali.

I dettagli



E' subito scattata la profilassi, come da protocollo: gli agenti che hanno avuto contatti con quelli risultati positivi sono stati sottoposti a tampone e tutti sono in attesa dell'esito. E' cominciata anche la sanificazione dei locali in via dei Carrari e delle auto di servizio utilizzati dai caschi bianchi risultati positivi al controllo Covid.