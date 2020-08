Covid ad Angri, due nuovi positivi: l'annuncio del sindaco

Ad Angri ci sono altri due casi positivi, che costituiscono un nuovo focolaio di Coronavirus". Lo ha annunciato il sindaco, Cosimo Ferraioli, nel corso di una diretta Facebook.

I dettagli

"Al momento i casi positivi sono sei, conseguenza di due situazioni diverse: il primo gruppo, quattro persone, è un nucleo familiare di nostri concittadini, non legati a strutture ricettive di Sant'Antonio Abate - ha detto il sindaco - Oggi, invece, un altro focolaio: due persone positive che rientrano dall'estero. La situazione potrebbe di nuovo diventare critica, non possiamo sottovalutare la pericolosità, altrimenti dovremo attuare nuovi provvedimenti restrittivi".

I tamponi

Ferraioli spiega anche per quale motivo i tamponi di massa non sono stati effettuati ad Angri a differenza di quanto è accaduto a Sant'Antonio Abate. La risposta del primo cittadino: "Sant'Antonio Abate è zona rossa, noi no".