Covid ad Angri, altri due positivi: l'annuncio del sindaco Ferraioli

Il Covid incalza e nell'Agro-Nocerino-Sarnese, dopo i casi segnalati a Pagani, si registrano nuove positività anche ad Angri. Il sindaco Cosimo Ferraioli, infatti, comunica altri 2 tamponi positivi, al termine di una settimana nella quale sono stati registrati in totale 12 positivi.

La nota

"I due positivi, provenienti da due focolai diversi, si aggiungono a quelli totali arrivando a 26 contagiati nel Comune di Angri - spiega il primo cittadino -Quando vi parlo di responsabilità di ognuno di noi non lo faccio a caso: l’unico modo che abbiamo per difenderci è rispettarci e far rispettare la salute altrui. Dobbiamo perseverare nel seguire tutte le regole di contrasto al contagio e stringere i denti. Ne usciremo come ne siamo già usciti una volta. Non molliamo".