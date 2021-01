Covid-19, nuovi positivi a Castellabate, Amalfi, San Valentino Torio, Buonabitacolo e Bellosguardo

"Negli ultimi due giorni, 2 nuovi casi di Covid 19 a San Valentino Torio e 10 nuovi guariti". Lo annuncia il sindaco Michele Strianese.

Gli attuali positivi sono ora 67. "Dall'inizio della pandemia - aggiunge - sono 481 concittadini che hanno contratto il virus e

410 le persone guarite".

Contagi in Costiera



Roberto Franco, segretario comunale ad Amalfi, è risultato positivo al Covid. Lo ha rilevato il Centro Operativo Comunale, che in questi giorni si sta dedicando al tracciamento dei contatti. Franco aveva partecipato, lo scorso 30 dicembre, al Consiglio Comunale di Ravello: sostituiva il segretario comunale Pina Capasso, a propria volta contagiata. Franco lo ha scoperto dopo aver deciso di sottoporsi al tampone a scopo precauzionale, quando ha appreso che Salvatore Di Martino, un assessore e un consigliere a Ravello erano risultati positivi al Covid. Sono tutti in quarantena.

Vallo di Diano e Cilento

A Castellabate, dove le misure restrittive sono state allenatate, il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha aggiornato la comunità attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook: "Ho appena ricevuto comunicazione dal Dipartimento Prevenzione dell’Asl dei dati relativi alle attività svolte nei giorni 5 e 6 gennaio. Sono stati registrati 5 casi positivi (4 ieri e 1 oggi). Si tratta di persone rientranti nei contatti stretti di casi precedenti e tutte in isolamento da giorni. Si sono negativizzate 15 persone. Totale guariti:78. Totale positivi: 87". Nuovi casi di contagio da Covid-19 a Buonabitacolo. Lo annuncia il primo cittadino, Giancarlo Guercio. In totale, tre nuovi positivi. In Cilento, a Bellosguardo, 5 positività riscontrate.