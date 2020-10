Covid-19: nuovi contagi a Pellezzano, Ispani, Ascea, Polla, Fisciano e Roccapiemonte, 4 bimbi positivi

Continuano ad aumentare, i contagi nel salernitano. In particolare, a Pellezzano sono stati registrati quattro nuovi casi di positività: si tratta di Daniela Miceli, Valentino Carino di Coperchia, nonchè Antonio Gioia e C. G. (minore), residenti sempre a Coperchia e collegati al caso di positività del 13 ottobre. "Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. - ha fatto sapere il sindaco Francesco Morra- Il Sindaco esprime i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la Cittadinanza. L’ASL sta già ricostruendo la catena dei contatti. Si invita la Cittadinanza ad adottare in maniera ancor più rigorosa tutte le precauzioni necessarie a contenere il contagio, ed a scaricare l’app Immuni per agevolare le operazione di tracciamento dei contatti da parte dell’ASL". Un altro caso di Covid è stato registrato anche a Roccapiemonte: a comunicarlo, il sindaco Carmine Pagano che ha reso noto il contagio di un’alunna della scuola dell’infanzia, già assente dalla classe da diciannove giorni. "Il plesso, rimasto chiuso nella giornata odierna, è stato sottoposto a sanificazione straordinaria dalla dirigente scolastica. - ha fatto sapere il primo cittadino - La bambina, alla quale giungano gli auguri di pronta guarigione, è asintomatica ed è collocata in quarantena assieme ai suoi familiari conviventi. Il caso è all’attenzione dal Dipartimento della Prevenzione". Inoltre, due nuovi casi ad Ascea che, ad oggi, conta 7 positivi. Entrambi i nuovi contagiati sono asintomatici e fanno parte di uno stesso nucleo familiare.

Gli altri casi

A Polla, altri quattro casi: due uomini, una donna e un bambino, ricollegabili ad altri casi positivi dei giorni scorsi. Primo contagio pure ad Ispani: si tratta di un uomo, che ha attività commerciale a Sapri. Di ieri, l'annuncio del sindaco Antonio Gentile che ha comunicato quattro nuovi casi, di cui uno sembrerebbe essere collegato ad un positivo dei giorni passati mentre gli altri tre sono nuovi contagi non collegati ai precedenti. Per evitare assembramenti, sospeso il mercato settimanale domani, venerdì 23 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Fisciano, oggi, altri 4 positivi: tra questi, tre concittadini, di cui una bambina frequentante la classe 1 sez A della scuola secondaria di primo grado “R. Nicodemi” di Fisciano, familiari di un caso positivo riscontrato nei giorni precedenti e pertanto in quarantena domiciliare da giorni. Il quarto concittadino è invece ricoverato presso una struttura ospedaliera. E ieri, sempre a Fisciano, nuovo caso di contagio: si tratta di un piccolo concittadino che già dal 9 ottobre non frequentava la scuola ed è attualmente in isolamento domiciliare con la famiglia. "A lui e a tutti gli altri, che lottano contro questo virus terribile, va il mio virtule abbraccio. - ha detto il primo cittadino Vincenzo Sessa- Prestiamo massima attenzione in questo momento cruciale".