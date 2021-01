Covid-19: nuovi casi a Pollica ed Eboli, a Battipaglia tutto pronto per il rientro tra i banchi

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano. Per iniziare, di ieri sera, due nuove positività a Pollica. Altri 14, intanto, i contagi ad Eboli dove il numero complessivo dei positivi ed in isolamento domiciliare, è pari a 286. Inoltre, a Battipaglia, dal 15 agosto a tutt’oggi è di 1112 il totale complessivo dei cittadini risultati positivi, di cui 846 persone guarite, 17 persone decedute, 249 persone attualmente positive e 244 di esse in isolamento domiciliare. Cinque, infine, le persone ricoverate.

Battipaglia si prepara alla scuola in presenza

Sempre a Battipaglia, in vista della ripresa delle attività didattiche, prevista per la scuola dell'infanzia e per le prime due classi della scuola primaria, già a partire da lunedi, 11 gennaio, gli alunni ed il personale scolastico della scuola primaria "Angelo Patri" in località Aversana, potranno godere all'interno del Plesso di un ulteriore impianto di riscaldamento. Sono stati installati degli impianti di condizionamento all'interno delle aule ricavate a seguito dell' ampliamento dovuto per il rispetto delle norme anti-covid. "Ciò al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche mediante l'utilizzo di aule riscaldate a tutela della salute dell'intero personale scolastico", ha commentato la sindaca Cecilia Francese.